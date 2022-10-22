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  4. Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

22.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim ve Survivor gibi yarışmalarla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla magazin aleminin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Nihal Candan, mini şortuyla spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde yataktan çıplak paylaşım yapan Nihal Candan, şimdi de spor videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Mini şortuyla egzersiz yapan Nihal Candan, frikiği umursamadı.

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde otel odasında verdiği yatak pozuyla da yorum yağmuruna tutulmuştu.

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

2016 yılında Survivor'a katılan Nihal Candan, ''Acun Ilıcalı'nın başka projelerine katılır mısın?'' sorusuna ''En büyük işi Survivor'dı, ona da katıldım'' yanıtı vermişti.

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nihal Candan, bu yıl İstanbul Barosu'na kaydoldu.

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

Ablası Nihal Candan'ın mezun olduğunu duyuran Bahar Candan, ''En ateşli avukat'' notuyla dikkat çekmişti.

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

27 yaşındaki Nihal Candan'ın bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı


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