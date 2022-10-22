Nihal Candan minicik şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Frikiğe aldırmadı

Geçtiğimiz günlerde yataktan çıplak paylaşım yapan Nihal Candan, şimdi de spor videosuyla dikkatleri üzerine çekti. Mini şortuyla egzersiz yapan Nihal Candan, frikiği umursamadı.

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde otel odasında verdiği yatak pozuyla da yorum yağmuruna tutulmuştu.

2016 yılında Survivor'a katılan Nihal Candan, ''Acun Ilıcalı'nın başka projelerine katılır mısın?'' sorusuna ''En büyük işi Survivor'dı, ona da katıldım'' yanıtı vermişti.

Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nihal Candan, bu yıl İstanbul Barosu'na kaydoldu.

Ablası Nihal Candan'ın mezun olduğunu duyuran Bahar Candan, ''En ateşli avukat'' notuyla dikkat çekmişti.

27 yaşındaki Nihal Candan'ın bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı öne sürüldü.



