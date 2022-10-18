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Nihal Candan otel odasında çıplak yatak pozu verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

18.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Nihal Candan, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Nihal Candan, bu defa çıplak yatak pozuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Nihal Candan otel odasında çıplak yatak pozu verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Bir dönem adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan Nihal Candan, şimdilerde cüretkar pozlarıyla gündeme geliyor. Nihal Candan'ın otel odasından verdiği poza takipçileri kayıtsız kalamadı.

Nihal Candan'ın paylaşımına ''Çok zayıfsın, kemiklerin sayılıyor'', ''Bu kadar parayla yine güzel değilsin'' ve ''Azıcık kilo al'' gibi eleştiri yüklü yorumlar yapıldı.

Nihal Candan yataktan çıplak poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Nihal Candan geçtiğimiz aylarda Hukuk Fakültesi'ni bitirdiğini, takipçilerine duyurmuştu. Doçent bir babanın kızı olan Candan, ''En ateşli avukat'' geliyor diyerek mezuniyetini kutlamıştı.

Nihal Candan otel odasında çıplak yatak pozu verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Candan, iddialı paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Nihal Candan otel odasında çıplak yatak pozu verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Nihal Candan'ın geçmişte ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, bu iddialar sonrası Aslı Enver, Murat Boz'u terk etmişti.

Nihal Candan otel odasında çıplak yatak pozu verdi! Takipçileri sessiz kalamadı

Nihal Candan, olaydan sonra verdiği bir röportajda Murat Boz ile yaşadığı ilişkiyi hayatının hatası olarak yorumlamıştı.

Nihal Candan otel odasında çıplak yatak pozu verdi! Takipçileri sessiz kalamadı


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