Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Vücudunu streç filmle sardığı anları paylaşan fenomen Nihal Candan, ''O kadar terledim ki, 32 bedene düşmüşümdür diye tahmin ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Küvette çıplak pozunu paylaşan Nihal Candan, ''Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'' sözleriyle dikkat çekmişti.

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, TV8'in bir diğer iddialı yarışması Survivor'a da katılmıştı.

Hukuk Fakültesi'nde okuyan Nihal Candan, şimdilerde kendi adıyla açtığı bir güzellik merkezi işletiyor.

Doçent bir babanın kızı olan Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde duştan çıplak fotoğrafını paylaşmıştı.

Al Sana Haber programda sunuculuk yapan Seyhan Soylu, Bahar Candan'a canlı yayında tövbe ettirmişti.



