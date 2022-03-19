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Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

19.03.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nihal Candan, sahibi olduğu güzellik merkezinde vücudunu streç filmle sarıp poz verdi.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Vücudunu streç filmle sardığı anları paylaşan fenomen Nihal Candan, ''O kadar terledim ki, 32 bedene düşmüşümdür diye tahmin ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Küvette çıplak pozunu paylaşan Nihal Candan, ''Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'' sözleriyle dikkat çekmişti.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, TV8'in bir diğer iddialı yarışması Survivor'a da katılmıştı.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Hukuk Fakültesi'nde okuyan Nihal Candan, şimdilerde kendi adıyla açtığı bir güzellik merkezi işletiyor.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Doçent bir babanın kızı olan Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde duştan çıplak fotoğrafını paylaşmıştı.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''

Al Sana Haber programda sunuculuk yapan Seyhan Soylu, Bahar Candan'a canlı yayında tövbe ettirmişti.

Nihal Candan vücudunu streç filmle sarıp poz verdi! ''O kadar terledim ki...''


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TV8 Acun Ilıcalı Bahar Candan Murat Boz Nihal Candan
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