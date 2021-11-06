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  4. Nihal Yalçın kendisinden 13 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven’le görüntülendi

Nihal Yalçın kendisinden 13 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven’le görüntülendi

06.11.2021 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilim sonrası uzun süre konuşulan Nihal Yalçın, haftalar sonra ilk kez ortaya çıktı. Nihal Yalçın kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven'le görüntülendi.

Nihal Yalçın kendisinden 13 yaş küçük oyuncu sevgilisi Berker Güven’le görüntülendi

Nihal Yalçın, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül gecesinde Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerilimle uzun süre gündemden inmemişti. Başarılı oyuncu haftalar sonra ortaya çıktı.

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Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven’le Cihangir’de görüntülendi. Nihal Yalçın’dan 13 yaş küçük olan Berker Güven son olarak Show Tv’de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol almıştı.

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Snob Magazin’in haberine göre; Berker Güven, "Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Nihal'in basın danışmanlığını yapmaya başladım. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldı o yüzden mutluyuz" şeklinde konuştu. Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Berker Güven Nihal Yalçın
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