Nihal Yalçın kimdir ve kaç yaşında? Sevgilisi kim? İşte Nihal Yalçın ödülleri...

Oyuncu ve komedyen Nihal Yalçın araştırmaları, Berker Güven ile dudak dudağa görüntülenmesinin ardından hız kazandı. Nihal Yalçın oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı ve birçok ödüle layık görüldü. Yalan Dünya dizisinde 2 sezon boyunca "Açılay" karakterine hayat verdi.

29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yıl yaşındadır. Oyuncu ve komedyen Nihal Yalçın Alevi ve Zaza asıllı bir aileden geliyor ve üç kız, bir erkek kardeşi var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü bitirdi. Ardından Bahçeşehir Üniversitesini kazandı, ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012'ye dek "Kurusıkı" isimli doğaçlama gösterisini sergiledi. Ancak tiyatroyu bir süre ara verme kararı aldı.

NİHAL YALÇIN FİLM VE DİZİLERİ

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? isimli filmde "Zeyno Bacı" karakterini canlandırdı. "Ay Lav Yu" adlı filmde ise "Rukiye" karakterine hayat verdi. Bir zamanlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünü oynadı. Yalçın bunların haricinde de birçok dizi ve film projelerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. En son, Gürse Birsel'in yazdığı, Jale Atabey'in yönettiği "Yalan Dünya" isimli dizide "Açılay" karakterini canlandırdı.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer aldı. 2011'de Little Caesars reklamında oynadı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtıldı. 2012'de seyircilerle buluşan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Dertler Benim Olsun" , "Bir Mumdur" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını söyledi.

NİHAL YALÇIN ÖDÜLLERİ

Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Antabus, Tatbikat Sahnesi, 2016

Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı ve Araf)

Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı)

Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)



