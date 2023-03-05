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Nihal Yalçın önce paylaştı sonra sildi! "6'lı Masa'dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok"

05.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan Dünya'da Açılay Tan karakteriyle büyük beğeni toplayan Nihal Yalçın paylaşımlarıyla dikkat çekti. Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya rest çekmesinin ardından iddialı sözler söyleyen oyuncu paylaşımını daha sonra sildi.

Nihal Yalçın önce paylaştı sonra sildi! "6'lı Masa'dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok"

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Nihal Yalçın gündeme dair sessiz kalmadı. Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya rest çekmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın paylaşımını ise daha sonra sildi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR ADAY YOK BENİM İÇİN"

Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü bir aday olmadığını belirten oyuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca yeterinde bağırmıyor diye eleştirildi. Hakaret etmiyor, küfretmiyor diye. Daha güçlü bir aday yok benim için. 6'lı Masa'dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok" ifadelerini kullandı.

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Paylaşımını silen Nihal Yalçın daha sonra ise "Mommy'nizi de alın, gidin" paylaşımı yaptı.

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