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Nihat Doğan büyük zarar etti! 5 milyon TL'ye almıştı...

07.11.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sessiz sedasız 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan sevgilisi Arezoo Gharlar'la evlenen Nihat Doğan 5 milyon TL harcayarak güzellik merkezi açmıştı. Nihat Doğan bu sektörde umduğunu bulamadı. Büyük zarar eden Doğan açtığı merkezi kapattı ve yakınlarına da "Keşke bu işe girmeseydim" diyerek dert yandı.

Nihat Doğan büyük zarar etti! 5 milyon TL'ye almıştı...

Kısa süre önce apar topar evlenmesiyle gündeme gelen Nihat Doğan'in işleri pek yolunda gitmiyor. Baba olmaya hazırlanan Doğan Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla bir güzellik merkezi açmıştı.

5 milyon TL harcayan Nihat Doğan, şubenin çok büyük zarar etmesiyle yok pahasına güzellik merkezini elinden çıkardı.

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Kısa süre önce hamile olan hayranıyla apar topar evlenen Doğan, 2. Sayfa'nın haberine göre, yakın çevresine “Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim” diye dert yandı.

Ekran Alıntısı

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