Nihat Doğan büyük zarar etti! 5 milyon TL'ye almıştı...

Kısa süre önce apar topar evlenmesiyle gündeme gelen Nihat Doğan'in işleri pek yolunda gitmiyor. Baba olmaya hazırlanan Doğan Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla bir güzellik merkezi açmıştı.

5 milyon TL harcayan Nihat Doğan, şubenin çok büyük zarar etmesiyle yok pahasına güzellik merkezini elinden çıkardı.

Kısa süre önce hamile olan hayranıyla apar topar evlenen Doğan, 2. Sayfa'nın haberine göre, yakın çevresine “Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim” diye dert yandı.





