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Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Sunucu Bircan Bali'nin eski sevgilisiyle öpüşme fotoğrafları sızmıştı! Bunu yayan kişinin Nihat Doğan olduğunu iddia edenler oldu! Doğan'dan ise açıklama gecikmedi.

Nihat Doğan'dan Bircan Bali açıklaması: Bel altı vurmam

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali'nin eski sevgilisi ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafların Bali'nin sorun yaşadığı Nihat Doğan'ın yaydığı iddia edildi.

Hakkındaki suçlamalara Instagram hesabından cevap veren Nihat Doğan, çıkan haberleri yalanlayarak hukuki işlem başlattığını söyledi.

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NİHAT DOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yapan Nihat Doğan, "Az önce gördüm çok sinirlendim. Bircan Bali'nin görüntülerini yayan kişi olarak benim adımı ima eden sitelere karşı hukuki işlem başlatmış bulunmaktayım. Görüntüleri ben de Instagram'da gördüm. Ayrıca ben kimsenin günahını açmam bel altı da vurmam" dedi.

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Fotoğraflarını çıkartan kişilere kendi programında ateş püsküren Bali, "Pedofiliyi sindirdiniz, cinsel istismarı sindirdiniz, tecavüzü, tacizi, evli kadınların başka adamların elini tutmasını, vatan hainini sindirdiniz. İki bekar insanın öpücüğünü sindiremediniz. Allah'tan korkmayan herkesi Allah'a havale ediyorum. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Pazartesi belge ve şahitleriyle açıklanacak" dedi.


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Sunucu Bircan Bali bircan bali Nihat Doğan

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anası babası görsün fotoraflarını kızlarının
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