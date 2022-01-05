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Nihat Doğan'dan şaşırtan 'Maske Kimsin Sen?' çıkışı! ''Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!''

05.01.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Nihat Doğan, RTÜK tarafından inceleme başlatılan 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında söylediği ''Müslümanların sabrını mı sınıyorlar!'' sözleriyle dikkat çekti.

Nihat Doğan'dan şaşırtan 'Maske Kimsin Sen?' çıkışı! ''Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!''

Jüri koltuğunda Melis Sezen, Doğu Demirkol, Alican Yücesoy ve Eda Ece'nin oturduğu 'Maske Kimsin Sen?' programı, ilk bölümünden itibaren tartışmalara yol açtı. Yarışmadaki maskelerin paganizmi temsil ettiği ve televizyon başındaki çocukları korkuttuğu şikayetleri üzerine, RTÜK harekete geçti ve programa inceleme başlatıldığını duyurdu. Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan Nihat Doğan da, olay yaratan programla ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

''BUNLAR ŞEYTANIN SEMBOLLERİ!''

Nihat Doğan, tartışmaların odağında yer alan 'Maske Kimsin Sen?' programı için şu ifadeleri kullandı:

Bu maskelerin en az 3-4 tanesi deccaliyet, masonizm ve paganizm sembolleridir. Özellikle, Orta Çağ'da kullanılan paganist ritüel sembollerin birebir aynısıdır. Nasıl bir cesaret! Buna, müslüman mahallesinde salyangoz satmak denir.

Nihat Doğan'dan şaşırtan 'Maske Kimsin Sen?' çıkışı! ''Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!''

''MÜSLÜMANLARIN SABRINI MI SINIYORLAR!''

Müslümanların tepkisi mi yokluyorlar, sabrını mı sınıyorlar! Çok korkunç bir şey... Halk artık aptal değil! Bugün bu semboller, paganizmin, şeytanın sembolleri. Tüm dünyada şeytana hizmet ettiği konuşuluyor. Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!'' ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan'dan şaşırtan 'Maske Kimsin Sen?' çıkışı! ''Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!''

SEYHAN SOYLU'DAN DA YORUM GELDİ

Seyhan Soylu, ''Paganizmi falan bırakın arkadaşlar ya! Bunlar maske! Çocuk maskesi...Bizim ülkemizdeki imanımızı kimse bozamaz!'' diyerek, yılbaşına türbede dua ederek girdiğini anlattı.

Seyhan Soylu'dan 'Maske Kimsin Sen?' yorumu! ''Bizim imanımızı kimse bozamaz!''

Nihat Doğan'dan şaşırtan 'Maske Kimsin Sen?' çıkışı! ''Şov diye şeytanın reklamını mı yapacaksınız!''


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