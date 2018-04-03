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Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e şoke eden itham

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

Nihat Doğan-Seda Akgül arasındaki kavgada son perde... Seda Akgül Nihat Doğan kavgasında türkücüden şok bir itham geldi

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e şoke eden itham

Nihat Doğan ile Seda Akgül arasındaki 'kaşar' kavgası sürüyor. Bu kez Nihat Doğan'dan 'anne'si üzerinden suçlama geldi.

İkili arasındaki kavga Seda Akgül 'Nihat Doğan kocam olsa boğarım' demesi ile başlamıştı.

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TV8 ekranlarındaki Survivor Panorama'ya çıkan Nihat Doğan da bu sözlere 'belden aşağı' bir yanıt verince ikili arasındaki atışma kavgaya dönüşmüştü.

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NİHAT DOĞAN'DAN 'ANNE' SUÇLAMASI

Nihat Doğan sunucuyla olan kavgasını bugün bambaşka bir boyuta taşıdı.

Annesini kavganın orta yerine sürüp Seda Akgül'ü 'onu hastanelik' etmekle itham etti.

Nihat Doğan ınstagram hesabından paylaştığı mesajında Seda Akgül'ü şu sözlerle suçladı:

''Survivordan geldiğim günden beri Panorama yorumcularının haddini aşan hakaret sözlerinden dolayı ('Nihat kocam olsa boğarım,öldürürüm') hastalanan hacı annemi her gün doktora götürmek zorunda kalıyorum. Bugün de kendisini hastaneye kaldırdım. Sizlerden annem için dua istiyorum...Ha bu arada eğer annemin saçının teline bir zarar gelirse buna sebep olan o yorumculardan bunun hesabını sormazsam dünyanın en şerefsiz insanı olayım...''

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan seda akgül

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