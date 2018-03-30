Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e olay söz

Sunucu Seda Akgül, Hakan Ural ile birlikte sunduğu programında Survivor'da yarışan Nihat Doğan için “Nihat benim kocam olsa boğarım” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Nihat Doğan dün katıldığı canlı yayında Seda Akgül’e yanıt vermek istedi ancak kurduğu cümleyle şoke etti.

Doğan, “Kendisini tanımam hakkını helal etsin. Ben çıkıp 'ben de kaşarlarla evlenmem' desem doğru mu olur?” dedi.

Program sunucularının ‘bu olmadı’ diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı.