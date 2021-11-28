Nihat Doğan'dan ses getiren Ahmet Kaya çıkışı!

Al Sana Haber programıyla gündemden düşmeyen Nihat Doğan, bu defa Magazin Noteri programının konuğu oldu.

''2023 siyasete gireceğim'' diyen Doğan, Ahmet Kaya ve TRT 6 hakkında şu ifadeleri kullandı:

''İnsanlar taşlayabilirler ama ben hakkı ve hakikati konuşuyorum. Geçmişte Ahmet Kaya da bunları yaşadı. Ahmet Kaya milletvekili olsaydı belki daha değişik olurdu. Onun hakkında o dava açılmayabilirdi mesela. Ben geçen gün o görüntüleri izledim. Adam orada ne söylemiş ya! ''Ben Kürtçe şarkı yapacağım'' demiş. Bugün gelinen nokta, adamı haklı çıkardı.

''NEDEN FRANSA'DA ÖLMEK ZORUNDA KALDI?''

Kürtçe klipler çekiliyor, Kürtçe şarkılar söyleniyor. Devlet eliyle Kürtçe yasaklanmışken, devletin televizyonunda TRT 6 diye bir kanal açıldı. Devlet, ''Kürtçe var. Ben Kürtçe'yi ve Kürt'ü tanıyorum'' dedi. O zaman Ahmet Kaya neden vatanını terk etmek ve Fransa'da ölmek zorunda kaldı? Mazlum insanların ve hakkını savunanların kaderi, yurt dışında yatmak olmamalı. Ben Muş'ta doğdum, Muş'ta ölmek isterim. Bu yüzden ben 2023'te siyasete girmeye karar verdim.

