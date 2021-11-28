MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Doğan'dan ses getiren Ahmet Kaya çıkışı!

Nihat Doğan'dan ses getiren Ahmet Kaya çıkışı!

28.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te siyasete gireceğini açıklayarak gündeme oturan Nihat Doğan, Magazin Noteri programına konuştu. Doğan, Ahmet Kaya yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Nihat Doğan'dan ses getiren Ahmet Kaya çıkışı!

Al Sana Haber programıyla gündemden düşmeyen Nihat Doğan, bu defa Magazin Noteri programının konuğu oldu.

''2023 siyasete gireceğim'' diyen Doğan, Ahmet Kaya ve TRT 6 hakkında şu ifadeleri kullandı:

''İnsanlar taşlayabilirler ama ben hakkı ve hakikati konuşuyorum. Geçmişte Ahmet Kaya da bunları yaşadı. Ahmet Kaya milletvekili olsaydı belki daha değişik olurdu. Onun hakkında o dava açılmayabilirdi mesela. Ben geçen gün o görüntüleri izledim. Adam orada ne söylemiş ya! ''Ben Kürtçe şarkı yapacağım'' demiş. Bugün gelinen nokta, adamı haklı çıkardı.

''NEDEN FRANSA'DA ÖLMEK ZORUNDA KALDI?''

Kürtçe klipler çekiliyor, Kürtçe şarkılar söyleniyor. Devlet eliyle Kürtçe yasaklanmışken, devletin televizyonunda TRT 6 diye bir kanal açıldı. Devlet, ''Kürtçe var. Ben Kürtçe'yi ve Kürt'ü tanıyorum'' dedi. O zaman Ahmet Kaya neden vatanını terk etmek ve Fransa'da ölmek zorunda kaldı? Mazlum insanların ve hakkını savunanların kaderi, yurt dışında yatmak olmamalı. Ben Muş'ta doğdum, Muş'ta ölmek isterim. Bu yüzden ben 2023'te siyasete girmeye karar verdim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"
PARTNERYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçtiYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçti
Ev halini paylaştı! "Sabah keyifli duşumu alıp..."Ev halini paylaştı! "Sabah keyifli duşumu alıp..."
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kaya Nihat Doğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

Banama'ya gitti! Üst üste bikinili pozlarını paylaştı

Banama'ya gitti! Üst üste bikinili pozlarını paylaştı

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.