Nihat Doğan'ın Antidepresan yorumuna Murat Yıldırım'ın tepkisi olay oldu! “Bitkisel hayata girdik”

Şarkıları ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, Mabel Matiz ve Mert Demir’in Antidepresan şarkısını seslendirdi. Antidepresan yorumu ile çok konuşulan ünlü türkücü Nihat Doğan’a bir yanıt da Murat Yıldırım’dan geldi.

sayfa programında canlı yayında şarkıyı okuyan Doğan’ın performansına yorum yapan Yıldırım depresyona girdiği anları paylaştı.

Paylaşıma Nihat Doğan, “Herkesi depresyona sokmuşum operasyon başarı ile tamamladı. Sahne aldığım mekana gel depresyona birlikte girelim Murat kardeşim. Hahahaga” yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma, “Bitkisel hayata girdik”, “Bize bunu neden yapıyorsunuz”, “An itibariyle dinleyenler böyleyiz” şeklinde yorumda bulundular.

