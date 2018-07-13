Nihat Doğan Kurtlar Vadisi’ne ‘iftira’dan hakim karşısına çıktı

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda Kurtlar Vadisi Darbe dizisi hakkında yapılan yorumlar üzerine “hakaret” ve “iftira” suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında 8 yıl 4'er ay hapis cezası istenen sanıklar Nihat Doğan, Bircan İpek, Ömür Varol, Cihad Zembat ve Gülşah Saraçoğlu'nun yargılandığı dava görüldü. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında zorla getirme kararı bulunan Nihat Doğan ve diğer sanıkların avukatı ile müşteki Necati Şaşmaz'ın avukatları katıldı.

‘NECATİ ŞAŞMAZ FETÖ'CÜDÜR DEMEDİM'

Programın yayınlandığı Beyaz TV'de yorumcu olarak çalıştığını söyleyen Doğan, programda neler konuşulacağı konusunu programın yapımcısının belirlediğini kaydetti. Doğan savunmasında, “15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden 15 gün sonra basına Pana Filmin, film yapmak suretiyle Kurtlar Vadisi Darbe ismini satın aldığı gündeme düştü. Burada yapmış olduğum eleştirilerin tamamı yapım firmasının eylemiydi. Bizler de milli, vatanperver sanatçı duyarlılığı ile üzerimize düşen görevi yapma, kapımızın önünü süpürme noktasında bulunduğumuz görevde mücadele verdik. Ben asla ‘Necati Şaşmaz FETÖ'cüdür' demedim. ‘Necati Şaşmaz vatan hainidir' hiç demedim. Necati Şaşmaz insanların teveccüh duyduğu, filmleri başarılı olan bir sanatçı arkadaşımızdır” ifadelerini kullandı.

‘DAHA ÖNCE MEDYADA YER ALMIŞTI'

Programda konuşulan konuların daha önce medyada yer aldığını söyleyen Doğan, düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerini dile getirdiğini belirterek, “Bizim programda gündeme getirdiğimiz konular aslında kendi döneminde de sorgulanmış, dönemin gazetecileri tarafından irdelenmiş konulardı. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.

