Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından hakkında çıkan alıkoyma iddiasından dolayı ayrılma kararı alan Nihat Doğan, yeni yıla kutsal topraklarda girdi.

Nihat Doğan, sosyal medya hesabından kutsal topraklardan sevenlerinin yeni yılını "Kabe'den hepinize yeni yılda sağlık huzur mutluluk ve bol kazanç dilerim. Rabbim'in, ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını giderdiği, bir bekleyiş içinde olanlara da beklediklerini nasip ettiği bir yıl olması dileğiyle" notuyla kutladı.

Nihat Doğan, yeni yıl ile ilgili düşüncelerini "Hevesinizi kırmak gibi olmasın da hayatınızda bir rakamın değişmesinden başka bir şey değişmedi. Kendimizi değiştirmedikçe de hayatınız değişmez. Gerisi üretilmiş batıl inançlar" açıklamasıyla dile getirdi.





