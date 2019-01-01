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Nihat Doğan, yeni yıla kutsal topraklarda girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nihat Doğan yeni yıla kutsal topraklarda girdi. Doğan yaptığı paylaşımda ise "Hevesinizi kırmak gibi olmasın da hayatınızda bir rakamın değişmesinden başka bir şey değişmedi" diyerek kutlama yapanlara göndermede bulundu.

Nihat Doğan, yeni yıla kutsal topraklarda girdi

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından hakkında çıkan alıkoyma iddiasından dolayı ayrılma kararı alan Nihat Doğan, yeni yıla kutsal topraklarda girdi.

Nihat Doğan, sosyal medya hesabından kutsal topraklardan sevenlerinin yeni yılını "Kabe'den hepinize yeni yılda sağlık huzur mutluluk ve bol kazanç dilerim. Rabbim'in, ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını giderdiği, bir bekleyiş içinde olanlara da beklediklerini nasip ettiği bir yıl olması dileğiyle" notuyla kutladı.

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Nihat Doğan, yeni yıl ile ilgili düşüncelerini "Hevesinizi kırmak gibi olmasın da hayatınızda bir rakamın değişmesinden başka bir şey değişmedi. Kendimizi değiştirmedikçe de hayatınız değişmez. Gerisi üretilmiş batıl inançlar" açıklamasıyla dile getirdi.

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Nihat Doğan Nihat Doğan kutsal topraklar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Onunda reklamını yapmış.
sende koleksiyonuna yeni bir gösteriş ekledin
sayın dogan her kez kendi yaptıklarından sorumludur ya senin yaptıkların ankarada ve tvde yaptıgın gıybetler ne olacak senin imkanın varda gitmişin millet hayat mücadelesi veriyo geçim derdinde ...! işallah herkeze gitmek nasip olurr..!
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