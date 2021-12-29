Nihat Genç'ten sahneye etekle çıkan Bartu Küçükçağlayan'a tepki

Binbir Gece, Jet Sosyete, Masum ve Yalan Dünya gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, yeni sahne tarzıyla adından söz ettirdi.

SAHNEYE ETEKLE ÇIKTI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Büyük Ev Ablukada grubunda solistlik yapan Bartu Küçükçağlayan, sahneye etekle çıktı.

ETEĞİ GÜNDEM OLDU

Rengarenk giyinen ve taytın üstüne kısa etek giyen ünlü oyuncu, sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü.

NİHAT GENÇ'TEN TEPKİ

Gazeteci Nihat Genç, Bartu Küçükçağlayan'ın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

"Bartu Küçükçağlayan adlı şarkıcı sahneye yeşil etekle çıkıyor, magazin dünyası yıkılıyor, 'Ne olmuş canım, bir dolar fırtınasıydı, geldi geçti, indi çıktı, ne olmuş ki' diyenlere gelsin, hasar çok ağır diyorum, fırtına delmiş geçmiş, işte hortum sonrası memleketten manzaralar"





