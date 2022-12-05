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Nihat Hatipoğlu dede oldu! Torununa verdiği isim dikkat çekti

05.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl oğlu Mustafa Hatipoğlu'nu evlendiren Nihat Hatipoğlu bugün dedelik sevinci yaşıyor. Ünlü ilahiyatçı, torununa Zeynep ismini verdi.

Nihat Hatipoğlu dede oldu! Torununa verdiği isim dikkat çekti

Ramazan aylarında yaptığı programla ve kazancıyla sık sık gündem olan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

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3 oğlu olan Nihat Hatipoğlu, kız torununa Zeynep ismini verdi.
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Dünyaya gelen Zeynep bebek, Hatipoğlu ailesinin ilk torunu. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Mustafa Hatipoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen törende dünyaevine girmişti.

ZEYNEP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zeynep, Arapça kökenli bir kız ismidir. Zeynep "Değerli taşlar, mücevherler" anlamını taşır. Zeynep ismi yine Arapça olan Zeyn-u Eb kelimesinden gelmektedir. Zeyn-u Eb ise "Babasının süsü" anlamına gelir.

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