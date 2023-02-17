Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunu anlatacak

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel için araştırmalar hız kazandı. ATV'de bugün yayınlanacak olan Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel programında Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunda kimlerle karşılaştığı, ona neler müjdelendiğine değinilecek. "Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

NİHAT HATİPOĞLU İLE MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 21.00'de yayınlanacak.

Program ATV Ana Haber'in hemen ardından ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI! 17 ŞUBAT 2023 CUMA

08:00 Kahvaltı Haberleri

11:00 Akıncı

11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Akıncı

14:20 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 ATV Deprem Özel Yayını

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

01:00 Kuruluş Osman

03:25 Ateş Kuşları

05:55 Hercai

