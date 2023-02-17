MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunu anlatacak

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunu anlatacak

17.02.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel programı bugün ATV'de yayınlanacak. Ünlü ilahiyatçı Hazreti Muhammed'in miraç yolculuğuna ilişkin konuşacak ve Miraç Kandili'nde neler olduğuna değinip bu gecenin nasıl geçirilmesi gerektiği konusunda yöneltilen sorulara yanıt verecek. Peki, Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu, ATV'de Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunu anlatacak. İşte 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunu anlatacak

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel için araştırmalar hız kazandı. ATV'de bugün yayınlanacak olan Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel programında Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunda kimlerle karşılaştığı, ona neler müjdelendiğine değinilecek. "Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

nihat hatipoğlu 1

NİHAT HATİPOĞLU İLE MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 21.00'de yayınlanacak.

Program ATV Ana Haber'in hemen ardından ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI! 17 ŞUBAT 2023 CUMA

08:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Akıncı
11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Akıncı
14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 ATV Deprem Özel Yayını
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
01:00 Kuruluş Osman
03:25 Ateş Kuşları
05:55 Hercai

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vasiyetini açıkladı! "Öldüğüm zaman cenazeme siyasetçi gelirse..."Vasiyetini açıkladı! "Öldüğüm zaman cenazeme siyasetçi gelirse..."
Ortak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çektiOrtak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çekti
Rap dünyası yasta! Acı haberi Ezhel verdiRap dünyası yasta! Acı haberi Ezhel verdi

En Çok Okunan Haberler

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.