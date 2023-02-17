Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunu anlatacak

Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel için araştırmalar hız kazandı. ATV'de bugün yayınlanacak olan Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel programında Hz. Muhammed'in miraç yolculuğunda kimlerle karşılaştığı, ona neler müjdelendiğine değinilecek. "Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili özel ne zaman, saat kaçta?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 17 Şubat 2023 ATV yayın akışı...
Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 21.00'de yayınlanacak.
Program ATV Ana Haber'in hemen ardından ekrana gelecek.
08:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Akıncı
11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Akıncı
14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 ATV Deprem Özel Yayını
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
01:00 Kuruluş Osman
03:25 Ateş Kuşları
05:55 Hercai