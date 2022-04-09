MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?

Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru: Sen kimsin ya, senin ne haddine?

09.04.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi için "hazreti" ifadesini kullanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" şeklinde yöneltilen bir soruyla çileden çıktı. Hatipoğlu, "Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor.

"HAZRETİ DEMEMELİSİNİZ"

Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'nun hitabını eleştiren bir izleyicinin sorusu damga vurdu. Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "Hazreti" denmesini yanlış bulan izleyici, "Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?" eleştirisinde bulundu.

"SEN KİMSİN! SENİN NE HADDİNE?"

Hatipoğlu bu eleştiri karşısında, "Sen kimsin ya. Edep. Her kitapta bu böyle geçer. Çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin? Önce peygamberin sahabesine nasıl böyle dersin?" ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu'nun 'büyü' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."Nihat Hatipoğlu'nun 'büyü' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor
Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."

Verdiği cevap gündem oldu! "Cinlerden istifade ederek..."

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

Ukraynalı belediye başkanından çarpıcı açıklama! "Zorla Rusya’ya götürdüler"

Ukraynalı belediye başkanından çarpıcı açıklama! "Zorla Rusya’ya götürdüler"

Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''

Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''

Tek S-300'ünü Ukrayna'ya vermişti! ABD'den flaş Patriot hamlesi

Tek S-300'ünü Ukrayna'ya vermişti! ABD'den flaş Patriot hamlesi

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

8 bilezik için yakılarak öldürülmüştü! Sanık: Ders çalışıyordum

İlginizi Çekebilir

Hurmayı hep yanlış yemişiz! Hurmanın en faydalı hali...

Hurmayı hep yanlış yemişiz! Hurmanın en faydalı hali...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.