MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

13.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu, "Eşimi otele yollasam, kayınvalidemi alsam günah olur mu?" sorusu üzerine şaşkına döndü.

"Benim eşimle kayınvalidem sürekli kavga ediyorlar. Bu son zamanda bu kavgayı biraz fazla azıttılar. Benim kayınvalidemle hiç bir problemim yok. Kayınvalidem bir aylığına yanıma gelmek istiyor ama eşim müsaade etmiyor. Bu bir ay sürede eşimi otele yollasam, kayınvalidemi alsam günah olur mu?" sorusu üzerine Hatipoğlu, şaşkına döndü.

Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"

"BU SORUYU SORUP AKŞAM EVE DÖNECEKSİN!"

Soruya yanıt veren Hatipoğlu, "Hükümranlığın geçiyor o zaman. Adamı bir ay otele gönderebiliyorsan sizden korkmak lazım. Her hanım bunu yapamaz. Sen bu soruyu sordun akşam eve döneceksin, şimdiden savunmanı yap Allah korusun.

Haber.00_00_38_21.Still009

Eşinizin annesini eve aldırmayacak kadar uzaklaşması, son derece yanlış bir hareket. Anne netice itibariyle. Akıllı bir hanımefendisiniz belli. Eşinize bunu anlatmanız gerekiyor. Eşinizin de annenize 'hoş geldiniz' deyip ayağını öpüp af dilemesi lazım." yanıtını verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ekler' paylaşımı ti'ye alınmıştı! Eleştirilere yanıt geldi'Ekler' paylaşımı ti'ye alınmıştı! Eleştirilere yanıt geldi
'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi... 'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...
Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktıPelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Et fiyatları için flaş karar...

Et fiyatları için flaş karar...

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Varis tedavisi için gitti, ölüm haberi geldi! Doktor kendinin böyle savundu

Varis tedavisi için gitti, ölüm haberi geldi! Doktor kendinin böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.