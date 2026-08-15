Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Galatasaray'a olay tepki

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun açılış haftasında son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, kendi evinde lige yeni yükselen Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona beklenmedik bir puan kaybıyla başladı. Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında mücadeleyi ve sarı-kırmızılı yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

"TRİBÜNLER 'İSTİFA' DİYORSA MESAJ ALINMALI"

Galatasaray taraftarının tribünlerde yükselen tepkisine vurgu yapan Kahveci, sarı-kırmızılı yönetimin taraftarın sesine kulak vermesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"4 yıldır şampiyon olan takımın yeni sezonda oynadığı ilk maçta, tribünler 'İstifa' diye bağırıyorsa bu mesaj alınmalı, gereken yapılmalı. Neden bağırdığı iyi analiz edilmeli! İki aydır Galatasaray taraftarının 'Nerede transfer?' dediklerini duymuyorlar mı?"

"ÇORUM FK, GALATASARAY'DAN 15 KAT FAZLA TRANSFER YAPTI"

Karşılaşmada iki gol atan Victor Osimhen'in performansına ve Çorum FK'nin transfer planlamasına da değinen Nihat Kahveci, iki kulübün kadro yapılanmasını kıyaslayarak dikkat çeken bir analizde bulundu:

"Osimhen sezona iki golle başladı, sahanın her yerindeydi. Şut attı, mücadele etti, rakibe baskı yaptı. Dakika 59'a kadar Çorum'a net pozisyon da verilmedi. Süper Lig'e hak ederek gelen Çorum FK'yi, Uğur Hoca'yı ve yönetimi tebrik ediyorum. Bu arada Çorum FK, Galatasaray'dan 15 kat fazla transfer yaparak sezona başladı. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray sadece Lesley Ugochukwu'yu kiraladı. Çorumspor ise Temmuz ve Ağustos ayları boyunca 15-16 oyuncu alarak kadrosunu zamanında doldurdu."