Trabzonspor'da teknik direktör düğümü çözülüyor! Arda Turan ile görüşme var

Trabzonspor'da Fatih Tekke döneminin kapanmasının ardından teknik direktör koltuğu için arayışlar hız kesmeden devam ediyor. Takımın geçici olarak antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildiği Karadeniz temsilcisinde, yönetim kurulu birçok önemli ismi masaya yatırırken ibre yeniden tanıdık bir isme döndü.

ARDA TURAN LİSTEDE İLK SIRALARA YÜKSELDİ

Farklı seçenekleri titizlikle değerlendiren bordo-mavili yönetimde, genç teknik adam Arda Turan isminin yeniden gündemin en üst sıralarına yerleştiği öğrenildi. Bir süredir Trabzonspor'un hoca adayları listesinde yer alan başarılı çalıştırıcı için yönetim kanadında temasların hızlandırılması kararı alındığı aktarıldı.

PSV MESAİSİ SONRASI KRİTİK GÖRÜŞME

Teknik direktör belirsizliğini en kısa sürede sonlandırmak isteyen Karadeniz ekibinde, Arda Turan ile yapılacak görüşmenin takvimi de şekillendi. Bordo-mavili idarecilerin, takımın Avrupa'da oynayacağı kritik PSV maçının ardından Arda Turan cephesiyle yeniden bir araya gelerek resmi şartları masaya yatırmayı planladığı belirtildi.