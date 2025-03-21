Nihat Kahveci'den 3-1'lik Macaristan galibiyeti sonrası millilere uyarı! Montella'ya seslendi...

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Takım ile Macaristan kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Ay-yıldızlılar olurken rövanş öncesi önemli bir avantajı cebimize koymuş olduk.

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, rövanş maçı öncesi dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"OFANSTA RAHATIM AMA..."

"Maşallah Oğuz. Tren gibi gitti toplarda. Şimdi bir 90 dakikamız kaldı. A Ligi'nde babalarla oynayacağız. İşin ofansında rahatım ama işin defansında bazı hatalar var beni tedirgin ediyor. Abdülkerim'in uzun pasları, oyun aklı. 6 top attı 5'i isabetli. Libero gibi Beckenbauer gibi oynadı. Abdülkerim'in ben böyle bir maçını hatırlamıyorum. Canavar gibiydi. Koçum benim!"

"Oğuz'un ortasında örneğin bazen sert kesersin top auta gider. Orta burada çok güzel. Kerem'in omuzla vurması, sihirbaz zaten. Senin de ayağına, omzuna sağlık Kerem'im derim. Bazı hataları olsa da maçta, böyle bir maçtan sonra 1 gol ve 1 asistle tamamlıyorsa başka ne diyeceksin?"

RÖVANŞ ÖNCESİ UYARI

"Bugünün keyfini yaşayacağız. Bir 90 dakikaya daha 0-0 gibi başlayacağız. Biz gol yemeyelime oynamayacağız. Sakın deplasmanda 2 fark avantajımız var diye kapanalım demeyelim. Biz kapanamıyoruz. Kesin bir goller yiyoruz. 3-2 ile 3-1 çok farklı. O yüzden son dakikalarda o İsmail'in müdahalesi çok kritik. Deniz çok heyecanlıydı. Sakin olmalı biraz daha. Ben arıyorum Enes Ünal, Umut Nayir, Bertuğ'da arıyorum. Bugün de Deniz fırsatı iyi değerlendirdi mi desem diyemem."

MONTELLA'YA SESLENDİ

"Bu maçta beklediğini alamadın diye Deniz'i de unutma. Bertuğ'u unuttun, Deniz'i unutma. Montella bak tribünde ıstakozun oturuyor. Arda Güler. Baksana okyanusa, malzeme bol. Şu jenerasyonla da Karadağ maçı izlettirmeyin bize. Hele bir Dünya Kupası'na gitsek, istikrarı bir sağlasak, şu bireysel hataları bir bıraksak çok güzel olacak."