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Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin Aston Villa mağlubiyeti sonrası çarpıcı değerlendirme: "Helal olsun sana"

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu ağır yenilginin ardından eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kahveci, sergilediği performansla sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu Oğuz Aydın'a ayrı bir parantez açtı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'nin Aston Villa mağlubiyeti sonrası çarpıcı değerlendirme: "Helal olsun sana"
Emre Şen

Kontraspor YouTube kanalında yayınlanan programda karşılaşmanın analizini yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin İngiltere deplasmanında sergilediği oyunu sert bir dille eleştirdi. Geçen sezonki kadroyla dahi Aston Villa karşısında çok daha etkili bir futbol ortaya konulduğunu hatırlatan ünlü yorumcu, alınan 6-0'lık ağır skorun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

OĞUZ AYDIN'IN PERFORMANSINA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Takımın genel performansını eleştirirken milli futbolcu Oğuz Aydın'ın sahadaki çabasını öne çıkaran Kahveci, genç oyuncuyu yayın esnasında alkışlayarak tebrik etti. Mücadelede tek başına ayakta kalan isim olduğunu ifade ettiği Oğuz Aydın için, "Helal olsun sana vallahi helal olsun! 10 maç ilk 11 oynatırım peş peşe, bugün tek başına mücadele etti" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE AĞIR YARA

Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet, Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki grup aşaması ve puan tablosundaki hesaplarını zora soktu. Sarı-lacivertli camiada müsabakanın ardından teknik heyet ve oyuncu tercihleri tartışmaya açılırken, sahada varlık gösteren nadir isimlerden biri olarak gösterilen Oğuz Aydın'ın gelecek maçlarda daha fazla süre alıp almayacağı merak konusu

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci fenerbahçe
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