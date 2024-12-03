Nihat Kahveci'den Fenerbahçelileri kızdıracak penaltı açıklaması! "Hiç tartışmaya bile gerek yok"

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko’dan geldi. Jose Mourinho’nun öğrencileri hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde kozlarını paylaştığı Slavia Prag’ın ardından Gaziantep ekibine karşı da galibiyet aldı. Yorumcu Nihat Kahveci, sarı-lacivertliler hakkında konuştu.

"DZEKO SEN NE YAPIYORSUN!"

"Dzeko sen ne yapıyorsun? 3 gün önce sol ayakla tavana, bugün Fred'in o pasını tekte gelişine sağ ayak içiyle tavana... Bir gün sol ayakla tavana, bir gün sağ ayakla tavana... Dzeko mu oynar, En Nesyri mi? Kim oynamalı size bırakıyorum."

"O GÜNDEN SONRAKİ MOURINHO BAŞKA BİR MOURINHO"

"Mourinho; Manchester United maçıyla Türkiye sınırları içine, Kadıköy'e, Türkiye'ye, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna, net bir şekilde geldi. O günden sonraki Mourinho başka bir Mourinho. Sezon başındaki Mourinho açıklamaları, yaptıkları, oyuncu değişiklikleri, 2-0 öndeyken topu rakibe vermeleri, beraberlikler... O dönem gelmedi Mourinho Türkiye'ye. Ama bir Manchester United maçı içerde... O konsantrasyon... Sonra Trabzon deplasmanındaki davranışı... Sivas, Kayseri, Slavia ve bugün... Mourinho Fenerbahçe'nin teknik direktörü Manchester United maçından beri."

"NET PENALTI"

"Osayi'nin pozisyonunda top eline çarpıyor. El açık ama bana izdüşümü lazım. Net göstermediler. Eline çarpıyor, çizginin üzerindeyse net penaltı verilmeliydi, VAR çağırmalıydı. Topun içeride ya da dışarıda olduğuyla ilgili bize net bir şey göstermediler. Çizgi üzerine topun düştüğünü göremem o açıdan ama top ele çarpıyor. Orada 'vücudundan geldi' yok. O el açık arkadaşlar, bizde iki kere iki dört. Ve o top çıkmadıysa auta bence penaltı o pozisyon. Hiç tartışmasız."