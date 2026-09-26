Nihat Kahveci'den Fransa maçı sonrası olay sözler! Yerin dibine soktu

UEFA Uluslar A Ligi ilk mücadelesinde Kocaeli'de konuk ettiğimiz dünya devi Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takımımızın sergilediği futbol spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından Kontraspor ekranlarında canlı yayında değerlendirmelerde bulunan efsane golcü ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci, skora rağmen Millilerimizin mücadelesini alkışlarken, gündeme bomba gibi düşecek ifadeler kullandı.

"FRANSA'DA ZIDANE'I ELEŞTİRMİYORLARSA FUTBOLDAN ANLAMIYORUM!"

Didier Deschamps sonrası Fransa'nın başına geçen dünya efsanesi Zinedine Zidane'ın ilk maçında sınıfta kaldığını belirten Kahveci, "Abi bunlar uçuyor, İspanya gibi akar kaçar sanıyorduk. Üç dört gol atarlar diye düşündüğümüz Fransa’ya karşı tek golle yenildik. Yemin ediyorum maçın hakkı 1-1’di. Fransa'da Zidane'ı eleştirmiyorlarsa ben futboldan anlamıyorum! Deschamps'lı Fransa'dan daha mı iyi oynadılar? Hayır, bunu bizim dirençli defansımız sağladı" diyerek Horozlar'ın fiyakasını çizdi.

KOCAELİ ZEMİNİNE ZEHİR ZEMBEREK İSYAN!

Karşılaşmanın oynandığı Kocaeli Stadyumu'nun patates tarlasını andıran zeminine adeta çılgına dönerek tepki gösteren ünlü yorumcu, "Bu maçın burada oynanacağı iki ay önceden belliydi. Bu zeminin hali ne? Yağış yok, kar yok, çamur yok... Hiç mi demediniz, bu zemine niye bakmıyorsunuz?" sözleriyle TFF ve yetkililere zehir zemberek bir isyanda bulundu.

ARDA GÜLER İÇİN TARİHİ SÖZLER: "ONA AYAK UYDURACAK OYUNCUMUZ YOK!"

Sahadaki milli futbolcuların performansını tek tek analiz eden Nihat Kahveci, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için ise ayrı bir sayfa açarak akıllara kazınacak bir övgü yağdırdı: "Arda başka bir seviyede, sahada ona ayak uyduracak tek bir oyuncumuz bile yok! Arda adeta 'Ben başka bir boyuttayım' dedi. Üstelik bu istatistikleri Faroe Adaları'na karşı değil; dünyanın 1-2 numaralı takımı Fransa'ya karşı yaptı!"