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Nihat Kahveci'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay talep! "Buradan çağrı yapmak istiyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2025 07:22
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Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş bir talepte bulunan Kahveci'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Kahveci'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay talep! "Buradan çağrı yapmak istiyorum"

Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından çok konuşulacak bir talepte bulundu.

"BANA GÖRE BERABERE KALMIŞ GİBİ RUH HALLERİ"

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"1-0'lık maçlar tehlikelidir. Umut Nayir'i oyuna atıyor, Kramer var. Bir karambol olsa ve gol yese bugün 2 puan daha bırakabilirdi. Galatasaray. Hatayspor'la berabere kaldı Galatasaray, taraftar yenilmişlik tadı hissetti. Dinamo Kiev'le berabere kaldı, yenilmişlik tadı hissetti. Bugün kazandı, bana göre berabere kalmış gibi ruh halleri."

"BURADAN BİR ÇAĞRI YAPMAK İSTİYORUM"

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"Halil Umut Meler'i konuşurken gördüğümüz dakikalar maçın akan oyun süresinden daha fazla. Böyle futbol mu olur ya? Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesin daha da hayrına olacağını düşünüyorum. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine iyi bir yabancı orta hakem getirin. Hepimizi biraz kurtarın, gitmez böyle."

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi için Hakem Tercihleri

İyi bir yabancı orta hakem olmalı
Yerel bir hakem yeterli
Tamamen tarafsız olması önemli
Hakem tartışmaları derbiyi etkilemez

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Fenerbahçe Fenerbahçe
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Göztepe Göztepe

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