Nihat Kahveci'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay talep! "Buradan çağrı yapmak istiyorum"

Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından çok konuşulacak bir talepte bulundu.

"BANA GÖRE BERABERE KALMIŞ GİBİ RUH HALLERİ"

"1-0'lık maçlar tehlikelidir. Umut Nayir'i oyuna atıyor, Kramer var. Bir karambol olsa ve gol yese bugün 2 puan daha bırakabilirdi. Galatasaray. Hatayspor'la berabere kaldı Galatasaray, taraftar yenilmişlik tadı hissetti. Dinamo Kiev'le berabere kaldı, yenilmişlik tadı hissetti. Bugün kazandı, bana göre berabere kalmış gibi ruh halleri."

"BURADAN BİR ÇAĞRI YAPMAK İSTİYORUM"

"Halil Umut Meler'i konuşurken gördüğümüz dakikalar maçın akan oyun süresinden daha fazla. Böyle futbol mu olur ya? Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesin daha da hayrına olacağını düşünüyorum. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine iyi bir yabancı orta hakem getirin. Hepimizi biraz kurtarın, gitmez böyle."