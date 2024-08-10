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Nihat Kahveci'den maç Galatasaray iddiası! "Zor gözüküyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.08.2024 11:59
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Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maç hakkında konuştu.

Nihat Kahveci'den maç Galatasaray iddiası! "Zor gözüküyor"

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılıları Nihat Kahveci değerlendirdi.

"OFANSİF VE DEFANSİF ANLAMDA KÖTÜ BİR GALATASARAY VARDI"

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"Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon iç sahada inanılmaz bir üstünlüğü vardı. Bugün taraftara biraz stres yaptırdı ama iki golcüsüyle maçı kazanmayı bildi. Son iki sezonun şampiyonu, geçen sezonun Süper Kupa'sını kazanmış Galatasaray ama ofansif ve defansif anlamda kötü bir Galatasaray vardı. Bugün zorlansa da kazandı"

"ZOR GÖZÜKÜYOR"

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"Galatasaray "Hedefimiz 25'inci şampiyonluk, 5 yıldız" dediği sezonda bu oyun gücüyle o hedefine ulaşır mı şu an zor gözüküyor. Galatasaray bugün berabere kalsaydı başka şeyler konuşulurdu"

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray
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