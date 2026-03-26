Nihat Kahveci'den Milli yıldıza dev özgü! Bu sefer onun için çıldırdı

Millilerimiz Dünya Kupası elemeleri yolunda Romanya'ya sahayı dar ederek 1-0 geçti ve adını finale yazdırdı. Maçın ardından konuşan eski Milli futbolcu Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nu öve öve bitiremedi. İşte o sözleri...

"BÖYLE MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Maçın ardından youtube'da kontraspor ekranlarında konuşan Nihat Kahveci, “Böyle maçları oynamak kolay değil, böyle maçlarda rakipten gol yememek kolay değil, rakibe az pozisyon vermek kolay değil, rakibe karşı bol pozisyon üretmek kolay değil. Bu maçlarda çok koşacaksın, koştular. Bu maçta mücadele edeceksin, ettiler. Bu maçta topun olduğu yerde üç kişiyle basacaksın, bastılar.”

"ARDA ÖYLE BİR PAS VERDİ Kİ..."

“Son dakikaya kadar... Ferdi hala koşuyordu. Son dakikada gitti yine ortayı kestirmedi. Daha ne olsun? İşin mücadele, hırs, azim tarafı 10/10! Futbolun ofansif anlamdaki tarafında eksiklikler var mı? Var ama öyle bir gol attık ki... 1-0'lık maça yakışan bir gol! 3-0 yenmiş gibi de konuşmam gereken bir gol! Arda öyle bir pas verdi ki... İlk yarıdaki şutunu unutturdu. Ayağına sağlık koçum benim!”

"SON YILLARIN ÜRETİLMİŞ EN İYİ ROBOTU"

“Diğer tarafta Fenerbahçe döneminden beri bilirler; son yılların üretilmiş en iyi “robotu” Ferdi dedim hep. Bugün güncellemelerini de yenilemiş, 2026 yılında “en iyi üretilmiş robot benim” dercesine oynadı. Robot gibi; sol bek, sol ön, merkez, iç... Sıfıra inip orta kesen, Kenan’la uyumlu, işin defansını yapan; ofansta da bir o kadar şık kontrol ve bitiricilikle... Bir golden fazlası, bir maçtan fazlası... Çok kıymetli, anlamı çok büyük bir gol attı. Herkesin ayağına sağlık, teşekkür ederim. Bir tane 90 dakikamız kaldı arkadaşlar; inşallah gideceğiz. Bu jenerasyon bunu hak ediyor.”

"FORVET İSTEYEN BİR MAÇTI"

"Futbol olarak doydum mu? Sahada bu kadar yıldız, kaliteli oyuncumuz varken... Ofans kısmında doymadım. Defans kısmı ise 10/10'luk. İlk yarıda daha fazla üretim beklerdim, isabetli şut sayımız sıfır. Bazı maçlar forvet ister, bu da o maçlardan biriydi.

Orkun daha önce girebilirdi. Barış'la Kerem, çok koşmasına rağmen top ayaklarındayken bir şey üretemedik."

"KÖTÜ OYNADIĞI MAÇ YOK"

“İsmail'in milli takımda kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Bugün çok kıymetli iş yaptı. Dönenleri aldı, şutların önüne atladı, duvar ördü, ayaklarını iyi kullandı.”