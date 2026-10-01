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Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay sözler: "Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın"

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, canlı yayında Sergen Yalçın'ı hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın teknik direktörlük ve yorumculuk kariyerini eleştiren Kahveci, "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen..." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay sözler: "Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın"
Emre Şen

Türk futbolunun iki tanınmış ismi Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasında dikkat çeken bir gerilim yaşandı. Ekranlarda yaptığı yorumlar ve analizlerle tanınan Nihat Kahveci, canlı yayında Sergen Yalçın'ın hem teknik direktörlük kariyerini hem de medya performansını eleştiri oklarının hedefine koydu.

SERGEN YALÇIN'A SERT ELEŞTİRİLER

Futbol yorumculuğu sırasında yaptığı sert çıkışlarla adından söz ettiren Kahveci, Yalçın'ın spor camiasındaki mevcut konumunu ve duruşunu eleştirdi. Açıklamalarında oldukça sert bir üslup kullanan Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Hocalığın ile pırtsın."

"Yorumculuk ile tırtsın."

"Hiçbir şey olmaz senden Sergen..."

FUTBOL KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İki isim arasındaki bu sert diyalog ve Nihat Kahveci'nin doğrudan hedef alan açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada ve spor programlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Futbolseverler ve kulisler bu tartışmanın yankılarını değerlendirirken, Sergen Yalçın cephesinden konuya ilişkin nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Nihat Kahveci
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