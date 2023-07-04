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  4. Nihat Kahveci'den tatilde Arda Güler mesaisi! Fenerbahçe'nin yıldızını İspanyol basınına böyle anlattı

Nihat Kahveci'den tatilde Arda Güler mesaisi! Fenerbahçe'nin yıldızını İspanyol basınına böyle anlattı

04.07.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin paylaşılamayan yıldızı Arda Güler'in geleceği henüz netlik kazanmazken, eski milli futbolcu Nihat Kahveci İspanyol basınına genç yıldız hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Performansıyla dünya devlerini peşine takan Arda Güler transfer sezonunun yıldızı olmaya devam ederken, genç yıldızın geleceği henüz netlik kazanmış değil.

O PAYLAŞIM OLAY OLDU

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Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon takımda tutabilmek adına büyük çaba sarfetttiği 18 yaşındaki oyuncu için özellikle İspanyol kulüplerinin büyük ilgisi bulunurken, eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin sosyal medyada paylaşılan videosu kısa sürede viral oldu.

İSPANYOLCA BİLGİ VERDİ

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Şu sıralar tatilde olan Kahveci'nin telefonda İspanyolca olarak gazetecilere genç oyuncu hakkında bilgi verdiği görülürken, akıcı İspanyolcası da dikkat çekti. Kahveci paylaşımına Arda Güler'i de etiketlemeyi ihmal etmedi.

REAL SOCIEDAD VE VILLARREAL'DE OYNADI

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Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, futbolculuk döneminde uzun yıllar İspanya'da top koşturdu. 43 yaşındaki Kahveci, La Liga'da Real Sociedad ve Villarreal takımlarının formalarını giydi.


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