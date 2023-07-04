Nihat Kahveci'den tatilde Arda Güler mesaisi! Fenerbahçe'nin yıldızını İspanyol basınına böyle anlattı

Performansıyla dünya devlerini peşine takan Arda Güler transfer sezonunun yıldızı olmaya devam ederken, genç yıldızın geleceği henüz netlik kazanmış değil.

O PAYLAŞIM OLAY OLDU

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon takımda tutabilmek adına büyük çaba sarfetttiği 18 yaşındaki oyuncu için özellikle İspanyol kulüplerinin büyük ilgisi bulunurken, eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin sosyal medyada paylaşılan videosu kısa sürede viral oldu.

İSPANYOLCA BİLGİ VERDİ

Şu sıralar tatilde olan Kahveci'nin telefonda İspanyolca olarak gazetecilere genç oyuncu hakkında bilgi verdiği görülürken, akıcı İspanyolcası da dikkat çekti. Kahveci paylaşımına Arda Güler'i de etiketlemeyi ihmal etmedi.

REAL SOCIEDAD VE VILLARREAL'DE OYNADI

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, futbolculuk döneminde uzun yıllar İspanya'da top koşturdu. 43 yaşındaki Kahveci, La Liga'da Real Sociedad ve Villarreal takımlarının formalarını giydi.



