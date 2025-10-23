SPOR

Nihat Kahveci'den Victor Osimhen için transfer iddiası! Hiç kimse bunu beklemiyordu... Takım ismi ve rakam bile verdi... 150 milyon euro

Nihat Kahveci’den Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in transferine yönelik olay yaratacak iddia! Takım ismi ve rakam bile söyledi…

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yorumcu Nihat Kahveci’den Galatasaray’ın Napoli’den 75 milyon euro’ya transfer ettiği Victor Osimhen için flaş bir iddia gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt karşısında 2 gol atarak sarı-kırmızılıların galip gelmesinde büyük katkısı olan Nijeryalı golcü geceye damga vurmuştu.

‘‘SON VURUŞU ICARDI SEVİYESİNDE OLSA…’’

Nihat Kahveci den Victor Osimhen için transfer iddiası! Hiç kimse bunu beklemiyordu... Takım ismi ve rakam bile verdi... 150 milyon euro 1

Kontraspor YouTube kanalında maçı ve Osimhen’i değerlendiren Nihat Kahveci, "Osimhen buralarda yine dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi'nin son vuruşu olsa Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Bayern Münih direkt alır. Son vuruşu Icardi gibi olsa... Diğer her şey zaten var. Gol atıyor, demek istediğim iyi anlaşılsın. Son vuruşu Icardi seviyesinde olsa Barcelona falan gözü kapalı alır.

OSIMHEN’İ Mİ ALIRSIN ISAK’I MI?

Nihat Kahveci den Victor Osimhen için transfer iddiası! Hiç kimse bunu beklemiyordu... Takım ismi ve rakam bile verdi... 150 milyon euro 2

Yorumcu Nihat Kahveci, ‘‘Isak nedir abi! İyi topçu ama o paraların topçusu değil. Real Sociedad'da oynadı. Adam golcü de bahsettiğimiz paralar... Osimhen 75, Isak 140! Yok abi ya! Osimhen'i mi alırsın Isak'ı mı alırsın?’’ ifadelerini kullandı.

''OSIMHEN BÖYLE DEVAM EDERSE...''

Nihat Kahveci den Victor Osimhen için transfer iddiası! Hiç kimse bunu beklemiyordu... Takım ismi ve rakam bile verdi... 150 milyon euro 3

Bir oyuncuya 75 milyon euro verip sahanın içinde ancak bu kadar karşılığını alırsın. 75 milyon euro helal olsun dedirten performans. 2 gol attı ve rakibi dağıttı. Osimhen böyle devam ederse 5 büyük ligden biri alır ya da 150 milyon euroya Suudi Arabistan'a satıp kar edersin. İşin maddi karşılığının yanı sıra ben manevi olarak çok mutluyum."

HELAL OLSUN! BUNDAN DAHA İYİSİ OLAMAZ...

Nihat Kahveci den Victor Osimhen için transfer iddiası! Hiç kimse bunu beklemiyordu... Takım ismi ve rakam bile verdi... 150 milyon euro 4

Nihat Kahveci, "Galatasaray, muhteşem mücadelesiyle, taktik anlayışıyla 3 gol attı. Son yarım saat içerisinde düşüşler var ancak normaldir. Tebrik ediyorum; Liverpool galibiyeti, ancak bu kadar güzel gollerle, bu kadar güzel mücadeleyle ve 3-1'lik skorla taçlandırılırdı. Helal olsun. Bundan daha iyisi olmaz çünkü burası Şampiyonlar Ligi. 3 gol attı ama 6 gol atabileceği pozisyonlar buldu. 3 maç, 6 puan çok önemliydi." dedi.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSINA DEĞİNDİ!

Nihat Kahveci den Victor Osimhen için transfer iddiası! Hiç kimse bunu beklemiyordu... Takım ismi ve rakam bile verdi... 150 milyon euro 5

Nihat Kahveci, "Leroy Sane, bugün skora katkı vermese de Başakşehir maçından daha iyi oynadı. Sane, milli takım arasında fiziksel olarak nasıl hazırlandığını sahada gösterdi. En iyi maçıydı. Yunus da İlkay'ın yokluğunda çok iyi performans gösterdi. Yunus Akgün'e gol yakıştı." diye konuştu.

