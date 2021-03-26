SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

26.03.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş, Real Sociedad ve Villareal formaları giyen eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Erol Bulut’un ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu için "Fatih Terim etkisi yaratır" dedi.

Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

Fenerbahçe’de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin yankıları sürerken, konu hakkında birçok yorum yapılmaya başlandı.

Yapılan yorumlar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri ise, bir dönem Beşiktaş, Real Sociedad ve Villareal formaları giyen eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'nin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar oldu.

NİHAT-KAHVECİ_MANŞET_RESİM

Fenerbahçe’nin resmi açıklamayı yapmasından hemen sonra Nihat Kahveci, "Erol Bulut şampiyon da olsa gönderilir dedik. Gidişatı okumak zor değildi" şeklinde not düştü. Bir süre sonra, bir paylaşımda daha bulunan Kahveci, "Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
İşte Erol Bulut'un F.Bahçe karnesiİşte Erol Bulut'un F.Bahçe karnesi
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
emreden kurtulmak icin en iyi taktik hoca yapmaktır. kovulur
Emre Fatih Terim'in tırnağı olamaz Emre kim ki Fatih Terim etkisi yapacak
Her yaptıkları yanlış... Transferler yanlış, hoca yanlış, bu kadar yanlışı yapanlarşimdi kurtarıcı oluyorlar..

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Merkel'den Türkiye açıklaması

Merkel'den Türkiye açıklaması

Sadece Erol Bulut değil, 5 isim daha gitti

Sadece Erol Bulut değil, 5 isim daha gitti

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

Cezanın ardından Fatih Terim'den "sessiz" tepki

Cezanın ardından Fatih Terim'den "sessiz" tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

Andrea Pirlo'nun yerine 3 aday

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

''Ronaldo'ya karşı koyamam'' demişti, yine gündem oldu!

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor!

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Diğer Haberler

Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile 5 isim daha gitti

Sadece Erol Bulut değil, 5 isim daha gitti

Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

İşte Erol Bulut'un F.Bahçe karnesi

İşte Erol Bulut'un F.Bahçe karnesi

Gürcan Bilgiç: Erol Bulut'un gönderilmesi, başkanın kararı

Erol Bulut'un gönderilmesi, başkanın kararı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.