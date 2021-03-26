Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır

Fenerbahçe’de Erol Bulut'un ayrılığı sonrası, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin yankıları sürerken, konu hakkında birçok yorum yapılmaya başlandı.

Yapılan yorumlar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri ise, bir dönem Beşiktaş, Real Sociedad ve Villareal formaları giyen eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'nin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar oldu.

Fenerbahçe’nin resmi açıklamayı yapmasından hemen sonra Nihat Kahveci, "Erol Bulut şampiyon da olsa gönderilir dedik. Gidişatı okumak zor değildi" şeklinde not düştü. Bir süre sonra, bir paylaşımda daha bulunan Kahveci, "Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır" yorumunda bulundu.