Nihat Kahveci, Fenerbahçe maçındaki detaya dikkat çekti! ''Onu bir daha hiçbir stadyuma sokmam''

Fenerbahçe'nin dramatik bir şekilde Lille'e elenmesinin ardından birçok yorumcu maçı değerlendirdi. Aralarında en dikkat çeken yorumlardan birini yapan Nihat Kahveci'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"SON DÖNEMLERDE BU KADAR YORULDUĞUM BİR MAÇ HATIRLAMIYORUM"

Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren Nihat Kahveci, "Son dönemlerde bu kadar yorulduğum bir maç hatırlamıyorum. Talihsiz bir an top Oosterwolde'nin eline çarptı ve Fenerbahçe elendi" dedi.

"FENERBAHÇELİ OLMAK ÇOK ZOR"

"Böyle elenilemez. Daha ne yapacaksın? Ne kadar pozisyona gireceksin? Fenerbahçeli olmak çok zor."

"ONU BİR DAHA KADIKÖY'E ALMAM"

"Tribün çok iyiydi. Son yıllardaki en iyi tribün performansıydı. Taraftar önemli dedik. Bir Sevilla maçı yaşadık bu statta. Kim attı onu? O taraftarı Kadıköy'e değil, Türkiye'de hiçbir stada girmemeli."

"HERHANGİ BİR STADA ALINMAMALI"

"Bütün kameralardan tespit edilmeli. Herhangi bir stada alınmamalı. Tempo yapıyorsun. Sen orada rakibe yardımcı oluyorsun. Hiç mi ders almadınız! Gerçekten sinir edici bir an. Bir kişi yüzünden bu atmosferi kahretmeye kimsenin hakkı yok. Sen orada neden futbolcuya bir şey atarsın ya! Görüntüyü çeken birileri de varsa hemen ulaştırsın yetkililere."