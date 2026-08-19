SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncuyu takımdan sildi! "Bidaha formayı giyemez"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Tur şansının Fransız ekibine geçtiğini savunan Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ise çok sert sözlerle eleştirdi.

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncuyu takımdan sildi! "Bidaha formayı giyemez"
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kontra Spor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu futbolu ve oyuncu performanslarını mercek altına aldı.

"TUR ŞANSI YÜZDE 51 LYON'A GEÇTİ"

1-1'lik skorun ardından eşleşmedeki avantajın el değiştirdiğini belirten Kahveci, rövanş maçı öncesi tur ihtimallerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Deplasmana çok umutsuz gitmiyorum. Tur yüzde 51 Fenerbahçe'deydi, şu an yüzde 51 Lyon'a geçti. Çünkü iç sahada kendi seyircisi önünde oynayacaklar. İç sahada Sparta Prag'a 3 gol attılar. Tamam rakip eksik kaldı ama o maçta çok iyi oynadılar. O yüzden yüzde 51 Lyon turu geçer diyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT TEPKİ: "SAHADA YOK"

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yetersiz bulan ve bu form durumuyla formayı hak etmediğini savunan tecrübeli yorumcu, oyuncuya yönelik şu sert eleştirilerde bulundu:

"İlk yarıda Brown ve Kerem'in ofansif anlamda hiçbir katkısı yok. Kerem yine sahada yok maalesef. Artık Kerem Sturm Graz maçında 'koştum koştum koştum'la Fenerbahçe formasını her zaman üzerinde giyemez. Giyindirtilmemeli de. İşin artık bir ofansif katkısı olmalı. Devre arasında Kerem çıksa kimse itiraz eder miydi?"

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferini resmen açıkladı! İşte yeni adresiFenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferini resmen açıkladı! İşte yeni adresi
Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferi an meselesi! Rusya Milli Takımı'ndan veda paylaşımıGalatasaray'da Aleksey Batrakov transferi an meselesi! Rusya Milli Takımı'ndan veda paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Nihat Kahveci fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.