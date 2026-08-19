Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncuyu takımdan sildi! "Bidaha formayı giyemez"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kontra Spor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu futbolu ve oyuncu performanslarını mercek altına aldı.

"TUR ŞANSI YÜZDE 51 LYON'A GEÇTİ"

1-1'lik skorun ardından eşleşmedeki avantajın el değiştirdiğini belirten Kahveci, rövanş maçı öncesi tur ihtimallerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Deplasmana çok umutsuz gitmiyorum. Tur yüzde 51 Fenerbahçe'deydi, şu an yüzde 51 Lyon'a geçti. Çünkü iç sahada kendi seyircisi önünde oynayacaklar. İç sahada Sparta Prag'a 3 gol attılar. Tamam rakip eksik kaldı ama o maçta çok iyi oynadılar. O yüzden yüzde 51 Lyon turu geçer diyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT TEPKİ: "SAHADA YOK"

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yetersiz bulan ve bu form durumuyla formayı hak etmediğini savunan tecrübeli yorumcu, oyuncuya yönelik şu sert eleştirilerde bulundu:

"İlk yarıda Brown ve Kerem'in ofansif anlamda hiçbir katkısı yok. Kerem yine sahada yok maalesef. Artık Kerem Sturm Graz maçında 'koştum koştum koştum'la Fenerbahçe formasını her zaman üzerinde giyemez. Giyindirtilmemeli de. İşin artık bir ofansif katkısı olmalı. Devre arasında Kerem çıksa kimse itiraz eder miydi?"