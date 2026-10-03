A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dün Belçika - Türkiye maçına ilk 11’de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon, diğer oyuncular ise saha çalışması yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

BASINA AÇIK ANTRENMAN!

Milliler, İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın saat 11.15’te (TSİ 12.15) aynı tesiste yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Yerel saatle 16.30’da (TSİ 17.30) Türk Hava Yolları’na ait uçakla Liege’den Bologna’ya geçecek A Milli Takım’da Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu İtalya - Türkiye maçına ev sahipliği yapacak Renato Dall’Ara Stadyumu’nda saat 18.45’te (TSİ 19.45) bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, basın toplantısı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır