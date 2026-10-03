SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Belçika’da başladı.

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dün Belçika - Türkiye maçına ilk 11’de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon, diğer oyuncular ise saha çalışması yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

BASINA AÇIK ANTRENMAN!

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı 1

Milliler, İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın saat 11.15’te (TSİ 12.15) aynı tesiste yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı 2

Yerel saatle 16.30’da (TSİ 17.30) Türk Hava Yolları’na ait uçakla Liege’den Bologna’ya geçecek A Milli Takım’da Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu İtalya - Türkiye maçına ev sahipliği yapacak Renato Dall’Ara Stadyumu’nda saat 18.45’te (TSİ 19.45) bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, basın toplantısı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Yamal alarmı! Durdurulamıyor...Galatasaray'a Yamal alarmı! Durdurulamıyor...
Livakovic'e gol olup yağdılar! İngiltere'den Hırvatistan'a farkLivakovic'e gol olup yağdılar! İngiltere'den Hırvatistan'a fark
Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

AK Partili Bayram: “Fatma Betül yesin diye mi?”

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

'Cehennem Melekleri'ne tarihi operasyon! 71 gözaltı

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Milli Takımımız Belçika'da kayıp! Uluslar Ligi'nde dağıldık

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Ünlü fenomen Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

LPG'ye ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi! 40 lirayı aştı

Meclis'e sunuldu: Memurlara çift ikramiye teklifi

Meclis'e sunuldu: Memurlara çift ikramiye teklifi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.