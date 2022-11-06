Nihat Kahveci ile Beşiktaşlı futbolcu sosyal medyadan kavgaya tutuştu!

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün top toplayıcı ile yaşadığı sorun sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tayfur flaş ifadeler kullanmıştı.

"GEL AYAĞIMDAN AL"

"Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Gel ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli." demişti.

NİHAT KAHVECİ'DEN FLAŞ YORUM

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Rosier kariyerinin en kötü maçını oynadı, Tayyip Talha ilk defa bu kadar kötü göründü, Tayfur saçını başını düzeltmekten defansı hücumu unuttu. Böyle maçlarda bu işler dikkat çeker. O saçlarını ya iyi bağla ya kes ya da bırak sallansın. Taçı erken atıp da ne yapacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

TAYFUR BİNGÖL'DEN NİHAT KAHVECİ'YE CEVAP

Tayfur Bingöl'ün paylaşımı: "5 saniyenin önemi kahveci."



