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Nihat Kahveci "Sürpriz değil" dedi... Samet Akaydin'ın o hareketine sitem etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.12.2024 00:22
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Ünlü spor yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Samet Akaydin'ın maçta yaptığı bir harekete sitem ederken, teknik direktör Jose Mourinho'ya sert eleştiriler yöneltti.

Nihat Kahveci "Sürpriz değil" dedi... Samet Akaydin'ın o hareketine sitem etti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Eski futbolcu ve spor yorumcu Nihat Kahveci, Jose Mourinho ve Samet Akaydin'a dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri;

"FENERBAHÇE ÇOK KÖTÜ YENİLDİ"

465140_FENERBAHCE---ATHLETIC-BILBAO.-FOTOGRAF-

Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynayarak yenileceğini tahmin etmediğini dile getiren Nihat Kahveci, "Athletic Bilbao kazansa sürpriz olmazdı ama Fenerbahçe'nin böyle yenilmesi sürpriz oldu. Fenerbahçe çok kötü yenildi. Bilbao, futbolun nasıl basit olduğunu çok güzel gösterdi. Ben, Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynamasını beklemiyordum." sözlerini sarf etti.

"HATA YAPMASI BANA SÜRPRİZ DEĞİL"

samet

Samet Akaydin'ın gole neden olan hatasının ardından kaleci Livakovic'e sitem etmesine değinen Kahveci, "Samet'in hata yapması bana sürpriz değil. Panathinaikos'ta, Adana Demirspor'da, Milli Takım'da da hatalar yaptı. Benim kalbimi acıtan Samet'in Livakovic'e doğru ellerini açıp sanki hatayı Livakovic yapmış gibi göstermesi oldu. Futbolu bilenler hatanın Samet'te olduğunu bilir." dedi.

"BU SAMET AŞKINLA KAÇ KERE YENERSİN?"

nihat-kahveci-den-besiktas-a-sert-elestiriler-bu-takimi-kim-bu-hale-getirdi-6424

Jose Mourinho'nun Beşiktaş yenilgisi sonrasında yaptığı "Maç 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi." açıklamayı hatırlatarak bulunduğu yorumda Kahveci, "Sen bu futbolla Bilbao'yu kaç kere yenersin Mourinho? Bu Samet aşkınla kaç kere yenersin?" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi José Mourinho Nihat Kahveci fenerbahçe samet akaydın
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