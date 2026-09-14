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Nihat Kahveci'yi çileden çıkartan Okan Buruk sözü! "Duymak istemiyorum"

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Rafael Leao ve Deniz Gül'ün performansını överken Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'yi çileden çıkartan Okan Buruk sözü! "Duymak istemiyorum"
Burak Kavuncu

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 mağlup ederek yoluna devam etti. Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların yeni transferleri ve bazı oyuncularının performansına ilişkin önemli yorumlarda bulundu.

"LEAO RİSK ALMAYI SEVEN BİR OYUNCU"

Nihat Kahveci yi çileden çıkartan Okan Buruk sözü! "Duymak istemiyorum" 1

Rafael Leao'nun oyun tarzına dikkat çeken Kahveci, Portekizli yıldızın sorumluluk almaktan çekinmediğini belirtti.

Kahveci, Leao'nun geriye veya yana oynamak yerine hücumdaki oyuncuları tercih ettiğini ifade ederek, "Risk almayı seven oyuncu. Bunlar benim için çok önemli. Yana oyna, geriye oyna yapmıyor. Öndeki koşan oyunculara pas atıyor" dedi.

Tecrübeli yorumcu, Torreira'nın da sezon başından bu yana Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden biri olduğunu dile getirdi.

DENİZ GÜL'E 10 ÜZERİNDEN 8

Nihat Kahveci yi çileden çıkartan Okan Buruk sözü! "Duymak istemiyorum" 2

Nihat Kahveci'nin en fazla üzerinde durduğu isimlerden biri ise Osimhen'in yokluğunda forma giyen Deniz Gül oldu.

Genç forvetin mücadelesini takdir eden Kahveci, bazı pozisyonlarda gereksiz fauller yaptığını belirtmesine rağmen ilk resmi maçındaki performansını başarılı buldu. Deniz Gül'ün sırtı dönük top saklaması ve hava toplarındaki mücadelesine dikkat çeken Kahveci, genç oyuncuya 10 üzerinden 8 verdi.

Deniz Gül'ün bir golünün de iptal edildiğini hatırlatan Kahveci, Osimhen'in yerine oynamanın kolay olmadığını vurguladı.

"BARIŞ ALPER KULÜBEYE DOĞRU GİDİYOR"

Nihat Kahveci yi çileden çıkartan Okan Buruk sözü! "Duymak istemiyorum" 3

Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki durumunu da değerlendiren Kahveci, milli oyuncunun ilk 11'deki yerini kaybetme ihtimaline dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Barış Alper'i farklı pozisyonlarda deneyerek yeniden kazanmayı amaçladığını belirten Kahveci, buna rağmen beklenen katkının gelmediğini savundu.

Kahveci, "Sağda, solda, forvette oynatıyor olmuyor. Sonra sağ bek, sol bek en sonunda da kulübede oturmaya doğru gidiyor" sözleriyle dikkat çekti.

OKAN BURUK'A KÜFÜR UYARISI

Nihat Kahveci yi çileden çıkartan Okan Buruk sözü! "Duymak istemiyorum" 4

Nihat Kahveci, Okan Buruk'un saha kenarındaki tepkileri ve kullandığı ifadeler üzerinden de deneyimli teknik adama uyarıda bulundu.

Kameraların ve cep telefonlarının sürekli kayıt yaptığını hatırlatan Kahveci, özellikle Avrupa maçında ve Kocaelispor karşılaşmasında duyulan küfürlü ifadelerden rahatsız olduğunu söyledi.

Kahveci, Okan Buruk'u genel anlamda desteklediğini belirtirken, "Ben her maçta Okan Buruk'un ağzından küfür ya da bela okuma duymak istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

YUNUS AKGÜN İÇİN ÇARPICI YORUM

Nihat Kahveci yi çileden çıkartan Okan Buruk sözü! "Duymak istemiyorum" 5

Kahveci'nin değerlendirmelerinde Yunus Akgün'e yönelik sözleri de dikkat çekti. Galatasaraylı oyuncudan beklentilerin çok yüksek olduğunu belirten deneyimli yorumcu, "Yunus Akgün'den ağzıyla kuş tutması bekleniyor, ağzında da mangal yapması bekleniyor" diyerek oyuncunun üzerindeki baskıya göndermede bulundu.

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Okan Buruk Kocaelispor Nihat Kahveci Barış Alper Yılmaz galatasaray
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