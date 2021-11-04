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Nihat Odabaşı'dan Oktay Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

04.11.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde oynadığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kanal yönetimiyle anlaşma sağlanamaması nedeniyle sona eren Oktay Kaynarca, bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmeni Nihat Odaşı, Oktay Kaynarca'ya esprili bir paylaşımla sitem etti.

Nihat Odabaşı'dan Oktay Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde başrolünde yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bittiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kaynarca'nın bu paylaşımına ise dizinin hayranları isyan etmişti. Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddialarını da yaptığı açıklamayla yalanlamıştı.

Ünlü oyuncu, reklam yüzü olduğu bir markanın çekimleri için moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmeni Nihat Odaşı'na poz verdi.

Dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarını çeken Nihat Odaşı, Oktay Kaynarca'nın fotoğraflarını çekmeye giderken ve çektikten sonra, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, usta oyuncuya esprili bir dille sitem etti.

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"ÇOK AMA ÇOK YORDU"

Odabaşı, saçlarının beyazladığı fotoğrafını yayınlayarak, "Severim, çok ama çok yordu" sözleriyle esprili bir sitemde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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