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  4. EDHO'dan sonra Masumlar Apartmanı'na dahil olacağını iddiası vardı! Oktay Kaynarca'dan açıklama

EDHO'dan sonra Masumlar Apartmanı'na dahil olacağını iddiası vardı! Oktay Kaynarca'dan açıklama

04.11.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ardından Masumlar Apartmanı'na dahil olacağı iddia edilen Oktay Kaynarca konuyla ilgili açıklama yaptı.

EDHO'dan sonra Masumlar Apartmanı'na dahil olacağını iddiası vardı! Oktay Kaynarca'dan açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.

Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için ise Oktay Kaynarca iddiaları gündeme gelmişti.

Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı öne sürülünce ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Oktay Kaynarca açıklamasında "Kopyala yapıştırcılara, tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara, bilmemnecilere itibar etmeyin. Bir projeye falan dahil olduğum yok. Benim haberimi benden" yazdı.

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Masumlar Apartmanı dizisi Oktay Kaynarca
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