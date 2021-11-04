EDHO'dan sonra Masumlar Apartmanı'na dahil olacağını iddiası vardı! Oktay Kaynarca'dan açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.

Yeni sezona beklenen reytinglerin uzağında başlayan ve senaryoda büyük bir değişikliğe giden Masumlar Apartmanı dizisi için ise Oktay Kaynarca iddiaları gündeme gelmişti.

Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılacağı öne sürülünce ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Oktay Kaynarca açıklamasında "Kopyala yapıştırcılara, tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara, bilmemnecilere itibar etmeyin. Bir projeye falan dahil olduğum yok. Benim haberimi benden" yazdı.

