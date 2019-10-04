SPOR

Nihat Özdemir: A Milli Takım'a destek olunmalı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk'la İstanbul'da oynanacak maçta futbolseverlerin A Milli Takım'a destek olmalarını istedi.

Nihat Özdemir: A Milli Takım'a destek olunmalı

Başkan Nihat Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ile Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Stadı'nda oynadığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Birkaç gün sonra 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ligde milli araya girileceğini hatırlatan Nihat Özdemir, "Oyuncularımızın hepsi Riva'da kampa başlayacaklar. Cuma günü Arnavutluk'la çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızdan büyük destek bekliyoruz. Bütün taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve milli takımımızı maçın başından sonuna kadar desteklemelerini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki Andorra maçında golü 89. dakikada bulabildik. Onun için bütün taraftarlar stadı doldursunlar. Canıyürekten milli heyecanla, milli beraberlik içinde desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk maçının zor geçeceğini ifade eden Özdemir, "Bu maçı kazanırsak önemli derecede grupta yolumuza devam etmiş oluruz. Gruptan çıkma şansını arttırmış oluruz. Ondan sonra kalan 3 maçımız var. Hepsi zor ve önemli. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon olarak kadın futbolunu da canı gönülden desteklediklerini vurgulayan Özdemir, "Avrupa ve dünyada kadın futbolundaki yerimizi daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalara çok destek veriyoruz. FIFA ve UEFA tarafından kadın futbolu çok önemseniyor. Biz de federasyon olarak geri kalmayacağız. Gerekli destekleri vereceğiz. Kadın futbolunun bütün Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Sporun her şekli güzel. Kadın ya da erkek fark etmez" diyerek sözlerini tamamladı.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Milliler, Estonya'yı geçemediMilliler, Estonya'yı geçemedi
Fransa'nın aday kadrosu açıklandıFransa'nın aday kadrosu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nihat özdemir EURO 2020 Elemeleri Türkiye - Arnavutluk

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

G.Saray'da Falcao şoku!

G.Saray'da Falcao şoku!

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

Luyindama için kampanya başlattılar

Luyindama için kampanya başlattılar

Akılalmaz olay! 5 milli oyuncu kayboldu

Akılalmaz olay! 5 milli oyuncu kayboldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nihat Özdemir: A Milli Takım'a destek olunmalı

Nihat Özdemir'den mesaj var

Türkiye 0 - 0 Estonya

Milliler, Estonya'yı geçemedi

Türkiye - Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe

Milli maç kapalı gişe

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti, Türkiye B Ligi'nde kaldı

Uluslar Ligi'nde format değişti!

Görme Engelli Milli Takımı, Belçika'yı devirdi

Görme Engelli Milli Takımı, Belçika'yı devirdi

Türkiye, FIFA sıralamasında yükseldi

Türkiye, FIFA sıralamasında yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.