Nihat Özdemir: Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yenileyeceğiz

1 Haziran'da göreve getirildik. Normal süremiz 4 yıl. Yönetim kurulunu yaparken, birkaç önemli noktaya önem verdik. Yönetim kurulumuzda kimi Fenerbahçelidir, Galatasaraylıdır, Göztepelidir... Takımlar arasında denge kurmaya önem verdik. Bir de bölgesel dengelere dikkat ettik. Tamamı İstanbul ve Ankara'dan olmasın. Bir sürü kurullar seçtik. Bizden beklenen birinci konu Türk futbolunun marka değerinin artırılması. Ekonomi büyümesinde 16'ncıyız. Futbolda dünya sıralamasında ise 32'nciyiz. Burada bir dengesizlik var. Dünya sıralamasında ilk 10 içine girmek istiyoruz. İlk hedefimiz Türk futbolunun marka değerini artırmak. İkincisi ise dünya sıralamasında ise ilk 10'a girmek.

Benim Fenerbahçe'de görevim vardı. Ondan evvel Ankaragücü yönetim görevim vardı. 2012'de ayrılmıştım Fenerbahçe'den. Sayın Demirören, son yönetim kurulunu yaparken beni davet etti... 3 Temmuz'u onunla beraber yaşadık. Çok önemli ve zor günleri beraber geçirdik. Orada benim görevim tesisleşme yönündeydi. Çok şey öğrenmiştim kendisinden. Zor bir yere geldim. Aldığınız her karar birini mutlu ediyor, diğerini etmiyor. Biz inandığımızı yapmak için göreve geldik. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başkanlığı bu kadar zor değil.

Önümüzde iki imtihan var. 2020'de Türkiye'yi Avrupa şampiyonasına katılabilmek. İkincisi ise 2022'de Katar'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası.

Sayın Demirören yönetiminde Fatih Terim ile yola çıktık. Önemli değişiklikle genç bir jenerasyon yakalayıp geleceğin takımını kuralım dedik. Son Lucescu ile yola devam ettik ve aynı anlayışla yolumuza devam ettik. Şimdi de Şenol Güneş ile birlikte yolumuza devam ediyoruz.

HEDEF 2028

Hedefimiz Avrupa Şampiyonası. 2028'de yapılacak. Bu program çok iyi bir gösterge oldu. UEFA yönetim kurulu üyeleri eşleriyle gelmişti. Hepsi bir bir teşekkür ettiler. Herkes mutlu. Chelsea de mutlu, Liverpool da...Stadın dolmadığı finaller oldu. İki misli talep geldi bize. 100 bin kişilik stat olsa, doldurabilirdik. Şampiyonlar Ligi finalinin Süper Kupa'dan daha değerli.

Biz Riva'dayız. Orada yeni bir tesisimiz var. O da yetmiyor. Bayan takımımız var. Bunların hepsinin eğitimleri, seminerleri var. Orayı (Atatürk Olimpiyat Stadı) yeni bir futbol merkezi haline getirmek istiyoruz. 30 Martta bitirmek istiyoruz. 2020'nin sonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nı hedeflediğimiz projenin son noktasına getiririz.

SPONSOR KONUSU...

Spor Toto olabilir, bir başka kuruluş olabilir. BeIN Sports ile görüşmeler sürüyor. Onlardan haber bekliyoruz.

