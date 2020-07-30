Nihat Özdemir: Bizi sıkışık bir futbol sezonu beklemekte

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki takımın da önemli mücadeleler sonucunda finale kaldığını hatırlatan Başkan Özdemir, "Yenilendikten sonra ilk maç yapılan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türkiye Kupası'nın finalini oynattık. Güzel bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor bir gol buldu. İkinci yarıda Alanyaspor iyi bir futbol ortaya koydu. Fakat gol bulamayınca, Trabzonspor ikinci golü atıp şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. En iyi oyuncu da Abdülkadir Ömür seçildi. Hepimizin bildiği gibi ciddi bir sakatlık geçirmişti, yavaş yavaş sahalara dönüyordu. Formuna kavuştuğunu bugün hepimiz gördük. Abdülkadir Ömür milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Geçirdiği sakatlık bizi çok üzmüştü. Bugün ortaya koyduğu performans bizi sevindirmiş oldu. Kendisini ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

"KULÜPLERİMİZİN KADROLARINI ONA GÖRE ORGANİZE ETMELERİ LAZIM"

Liglerde küme düşmenin kaldırılmasının sorulması üzerine Özdemir, "Bu kadar sıkışık bir takvimde bay olmasının, her hafta bir takımın, her hafta bir takımı dinlendirmemiz açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Artık 21 takımla 2020-2021 sezonunu oynayacağız. Sıkışık bir takvim olacak. Çünkü 16 Mayıs itibariyle hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı bitirmemiz gerekiyor. Sayın Şenol hoca da bunu bizden istiyor. UEFA'nın da böyle bir isteği var. Çünkü bir yıl ertelenen Avrupa Şampiyonası 12 Haziran'da başlayacak. Ona hazırlık dönemimiz var. Bizi sıkışık bir takvim bekliyor. 40 maç haftası olacak. Türkiye Kupası maçları, takımlarımızın Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Ligi maçları olacak. Yani gözümüzü açacağımız herhangi bir zamanımız yok. Bütün oyuncularımızın buna göre kendilerini hazırlamaları lazım. Kulüplerimizin kadrolarını ona göre organize etmeleri lazım. Önümüzde bizi çok sıkıntılı, sıkışık bir futbol sezonu beklemekte. İnşallah 11 Eylül itibarıyla 2020-2021 sezonuna başlamış olacağız" diye cevap verdi.