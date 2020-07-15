Nihat Özdemir'den Fatih Terim'e sert yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi.Milliyet Gazetesi'ne konuşan Özdemir yabancı kuralıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Benim işim kulüplerle. Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Onlarla muhatap olmam. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar. Kalıcı olan kulüplerdir. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini ve isteklerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz TFF Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren 'Yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esasları'nı belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok."
Galatasaray Kulübü son olarak, TFF tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.
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