SPOR

Nihat Özdemir'den Fatih Terim ve 19:05 açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fatih Terim'in cezasının 19:05'te açıklanmasının ardından Galatasaray’da büyük infiale neden olan konuyla ilgili konuştu. Nihat Özdemir, hiçbir ödün vermeden cezai yaptırımlara ilişkin bazı kararlar alacaklarını söyledi.

Nihat Özdemir'den Fatih Terim ve 19:05 açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fatih Terim'in cezası ve hakemler hakkında CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

"HATALAR EN ALT SEVİYEYE GELECEK"

Hakemlerin ve VAR sisteminin durumu hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Maalesef biz de yönetim olarak sürekli hakem konuşulmasından büyük üzüntü duymaktayız. Bu VAR sistemini uygulamamızın en önemli sebeplerinden biri de bu hakem hatalarını minimum seviyeye getirmek. Bunda başarılı olduk. Bu sene VAR'ın ikinci yılı. Yine de bazı hataların olduğunu üzülerek görüyorum. Her geçen hafta VAR hatalarını, hakem hatalarını azaltmak ve adaleti dağıtmayı hedefliyoruz. Önemli olan hiçbir işte kötü niyetin olmamasıdır. Buna tüm kalbimizle, yüreğimizle inanıyoruz. Zamanla bu hataların en alt seviyeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Nihat Özdemir, "Maç sonu konuşmalar zarar veriyor mu? Fatih Terim'in açıklamaları ve bunun üzerine verilen cezalar devam edecek mi, bunlar cezalarla son mu bulacak, yoksa cezalar ağırlaştırılacak mı?" sorusuna "Bu konular hakkında bazı önemli kararlar alacağımızı tahmin ediyorum. Futbolun marka değerine zarar verecek olan her konunun üzerine gitmeye kararlıyız. Bundan hiçbir ödün vermeyeceğimiz, herkes tarafından bilinmeli. Hukukçularımız çalışıyorlar. Daha çok disipline edebilmek için, marka değerini yükseltmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" şeklinde yanıt verdi.

"BAZI KARARLAR ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Nihat Özdemir son olarak "Cezaların ağırlaştırılması düşünülmeyecek ama aynı olayı iki defa tekrarladığınızda bazı ciddi kararlar almayı yönetim olarak düşünüyoruz" dedi.

ÖZDEMİR'DEN 19:05 AÇIKLAMASI

Beyaz TV'ye de açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, "PFDK kararlarını internet sayfamıza 18.58'te koyduk. İşlemler devam etmiş, sonrasında maalesef 19.05'te paylaşılmış. Ben de bunu istemezdim. Kötü niyet var mı yok mu onun araştırmasını yapıyoruz. Kasıtlı bir durum varsa bunun üzerine gideriz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Ne Rize, ne GöztepeNe Rize, ne Göztepe
Malatya deplasmanda coştuMalatya deplasmanda coştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nihat özdemir tff fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Fırtına kaçtı, Gençler yakaladı

Fırtına kaçtı, Gençler yakaladı

Fatih Terim'in yardımcısından gönderme

Fatih Terim'in yardımcısından gönderme

Mourinho'dan Fatih Terim itirafı

Mourinho'dan Fatih Terim itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nihat Özdemir'den Fatih Terim ve 19:05 açıklaması

TFF'den flaş 19:05 açıklaması!

Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe

Ne Rize, ne Göztepe

Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor

Malatya deplasmanda coştu

Taraftar gruplarından Diyarbakır'daki annelere ortak destek

Acılı annelere taraftar desteği

Antalyaspor 2 - 2 İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Süper Lig)

Antalya'da 4 gol var, kazanan yok!

Kartal deplasmanda yine kayıp!

Kartal deplasmanda yine kayıp!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.