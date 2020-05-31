Nihat Özdemir'den İstanbul ve Şampiyonlar Ligi cevabı

Son günlerde Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp, Almanya'ya verileceğine dair Avrupa basınında yoğun bir haber trafiği var. Alman basını tarafından da bir propagandaya dönüştürülen bu haberlerle Türkiye'nin koronavirüsle mücadele konusunda Avrupa'nın yıldızı oluşu göz ardı edilmeye çalışılıyor.

Futbol liglerini erken oynatmaya başlayan Almanya'nın bu konuda daha başarılı olduğu ve Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp, Almanya'ya verileceği iddia ediliyor.

Bu konu Türkiye'nin bu konudaki tek yetkili kurumu TFF'ye soruldu. Başkan Nihat Özdemir, yapılan spekülatif haberlere yönelik TFF sitesinden bir açıklama yapmaya gerek görmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

HER DURUMDA KAZANÇLI

"Bu haberler maksatlı şekilde çıkartılan haberler. Kirli propaganda amacıyla yapılıyor. Hiç bir şey belli değil. 17 Haziran'da UEFA toplantısı var. Orada görüşeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak."

Özdemir'e, "Peki bu sezon seyircisiz oynamaktansa, tarihleri kaydırmak ve gelecek sezonla bir yer değiştirme olabilir mi?" diye soruldu. Tekrar, "Türkiye bu konuda bir şey kaybetmeyecek" diye güvence verdi.