SPOR

Nihat Özdemir: Fransa’yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile yapacağı karşılaşmada yeni bir zafer alacaklarına inandığını belirtti.

Nihat Özdemir: Fransa’yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum

TFF tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Nihat Özdemir, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı Konya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Son yıllarda çok önemli zaferlere tanıklık eden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, millilerimiz için çok ayrı bir öneme sahip. Güzide şehrimizde, güçlü bir futbol geleneğine sahip dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum. Bu maç aynı zamanda milli takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve A milli oyuncularımızın yeni bir zaferle futbol tarihimize yeni bir altın sayfa yazmalarını umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"DESTEK OLMAK MİLLİ GÖREVİMİZ"
Milli takımın ortak değer olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Her koşulda ay-yıldızlılara destek olmak da milli görevimiz. Tüm futbolseverleri, milli takımımızın yanında olmaya, milli takım ruhunu statta, sokakta ve ekran başında yaşamaya, paylaşmaya davet ediyorum. Bu duygularla, tribünleri dolduracak Konyalı futbolseverlerimizin daha önceki maçlarımızda olduğu gibi müthiş destekle bir saniye bile susmadan takımımıza itici güç olmasını beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Fransız dostlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, kazanmanın coşkusunu hep birlikte yaşamayı diliyorum."


Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
''Fransa maçında kaybedecek bir şeyimiz yok''''Fransa maçında kaybedecek bir şeyimiz yok''
Türkiye öncesi Fransa'ya Kante şoku!Türkiye öncesi Fransa'ya Kante şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nihat özdemir a milli takım

En Çok Okunan Haberler

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!

Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!

Guti'nin yeni adresi belli oldu

Guti'nin yeni adresi belli oldu

G.Saray'a Banega şoku! Resmi teklif...

G.Saray'a Banega şoku! Resmi teklif...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nihat Özdemir: Fransa’yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum

''Yeni bir tarih yazacağız''

Şenol Güneş: Fransa maçında kaybedecek bir şeyimiz yok

''Fransa maçında kaybedecek bir şeyimiz yok''

N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Andorra maçlarında oynayamayacak

Türkiye öncesi Fransa'ya Kante şoku!

Emre Belözoğlu, A Milli forma ile "dalya" diyecek

Emre Belözoğlu "dalya" diyecek

Neymar, Copa America'da yok

Neymar gözyaşlarına boğuldu

Yusuf Yazıcı ve Çağlar Söyüncü Fransa maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

'Fransa'yı neden yenmeyelim?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.