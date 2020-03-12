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Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle soru işaretlerine neden olan Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama geldi.

Özdemir, "Tüm kurullarımızla beraber gerekli önlemlerimizi aldık. Alınması gereken Sağlık önlemleriyle ilgili Tüm kulüplerimize gerekli talimatları gönderdik" dedi. Özdemir, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin seyircili oynanacağını söyledi.


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Beşiktaş Galatasaray nihat özdemir

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