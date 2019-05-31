Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesinde Hamit Altıntop da yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan Nihat Özdemir'in listesinde yer alan isimler belli oldu.

Başkanlık için en güçlü aday olan Nihat Özdemir'in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Hamit Altıntop'un olduğu ortaya çıktı.

5 İSİM BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Bu arada Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.





